Израел предупреди Иран, че знае къде е Моджтаба Хаменей, след като президентът Доналд Тръмп намекна, че той може би вече е мъртъв.

Хаменей беше ранен при американско-израелски удари и не е бил виждан публично от началото на войната, което доведе до бурни спекулации за състоянието му.

Миналия четвъртък държавната телевизия в Иран прочете изявление, приписвано на новия лидер, с цел да потуши слуховете за смъртта му след убийството на баща му, аятолах Али Хаменей. Въпреки това той не беше видян публично.

През уикенда Доналд Тръмп разпали спекулациите още повече, като каза пред NBC News:

„Не знам дали е жив. Досега никой не е успял да го види.“ Той добави, че е чул „слух“ за смъртта му и подчерта: „Ако е жив, трябва да направи нещо много умно за страната си – а именно да се предаде.“

„Някои мислят, че е жив, но много тежко ранен“, каза още Тръмп.

В неделя вечерта служител на израелските служби за сигурност заяви пред Daily Mail: „Знаем къде е той.“

Междувременно се разпространяват конспиративни теории, че 56-годишният Хаменей е бил изведен тайно в Русия за лечение по заповед на Владимир Путин. Един ирански вестник цитира „вътрешни лица от режима“, които твърдят, че миналата седмица е започнала „секретна операция“ и че лидерът се възстановява в частна болница в Москва.

Али Хаменеи беше убит от американски ракети в първия ден от войната, а спекулациите за местонахождението на сина му се засилват с навлизането на конфликта в третата му седмица.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в интервю за The New Arab: „Лидерът на революцията е в добро здраве и напълно контролира ситуацията.“

Експертът по сигурност, професор Антъни Глийс, коментира:

„В условията на война тайните операции и стратегическите маневри се превръщат в основно оръжие за всички страни. Но фактът, че Моджтаба не е виждан, подсказва, че режимът може би е в беда. Би било толкова лесно да го покажат жив и здрав – това би било най-силното пропагандно послание за третата седмица на войната.“

Авнер Вилан, бивш високопоставен служител по сигурността в Израел и експерт по Иран, добави:

„Местонахождението и състоянието на Хаменей са стратегически актив и за двете страни. Нито една от тях не би искала да сподели информация публично, а и двете могат да създават неверни впечатления за състоянието и позицията му.“

„Те бързо признаха смъртта на аятолаха, но не и на сина му“, добави още той.