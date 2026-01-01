Жена е осъдена на 8 години затвор за измами на пенсионерка в София, съобщиха от Софийска районна прокуратура.

Софийският районен съд осъди 35-годишна жена за измами на 82-годишна пенсионерка, като й наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 8 години при строг режим.

Обвиняемата А.Т. е извършила престъпленията за периода 18 септември 2017 г. – 10 декември 2018 г., използвайки неосведомеността на възрастната жена. На две отделни дати тя е прехвърлила собствеността на имоти на дъщеря си и чрез пълномощно е продала друг имот, като е причинила обща имотна вреда от 116 600 лева.

На 18.09.2017 г. в София, жената се възползвала от неосведомеността на пенсионерката, която не знаела поради болестното си състояние, че е подписала нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот в гр. София. По този начин обвиняемата се разпоредила с имота, като прехвърлила собствеността му върху малолетната си дъщеря. С това А.Т. причинила на възрастната жена имотна вреда в размер на 70 600 лева.

На 10 декемри 2018 г. в София, А.Т. отново използвала неосведомеността у 82-годишната жена и я накарала да подпише пълномощно, заверено от нотариус, което й дало правото да се разпорежда с имот в ж.к. „Люлин“. Обвиняемата продала имота и по този начин причинила имотна вреда в размер на 46 000лева на пенсионерката.

По случая е водено досъдебно производство за престъпление от Наказателния кодекс. В хода на разследването са разпитани множество свидетели и са направени експертизи, които сочат А.Т. като автор на деянията. Разследването е приключило с внасяне на обвинителен акт в съда.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.