Общинският съвет в Бургас избра с мнозинство д-р Благомир Здравков за управител на Детската болница "Света Анастасия" в града.

Кандидатурата му бе гласувана от съветниците, след като д-р Здравков спечели конкурса с най-висока оценка 5,88 в надпревара с още трима кандидати. Преди гласуването д-р Здравков представи експозе на програмата си за управление на детската болница в Бургас през следващите три години.

За мен тази болница е една от най-смислените здравни инвестиции у нас след демократичните промени. Моята мисия е изграждането на система за качествена и безопасна педиатрична помощ за децата на Бургас и региона.

Кметът на Бургас предлага увеличение на капитала на детската болница

"Давам си сметка, че ще имам нужда от подкрепата на всички вас - като принципал на това лечебно заведение, на колегите от извънболничната помощ, на здравната мрежа в региона и изобщо на общността", каза новоизбраният управител на детската болница в морския град.

Според д-р Здравков най-удачният и утвърден в световен мащаб модел на детско здравеопазване е поставянето на детето пациент в центъра на системата.

„Какво означава това? Че всяка услуга трябва да бъде фокусирана върху нуждите на болното дете през целия процес на диагностика и лечение. Трябва да привлечем семейството, което е основен фактор в живота на детето, към решенията, свързани с лечението“, обясни медикът.

Една от целите на управителя на новата детска болница д-р Благомир Здравков е тя да бъде утвърдена като стратегически и водещ педиатричен център за Югоизточния регион на страната.

За постигането ѝ ще се работи по няколко направления - изграждане на мотивиран и компетентен, готов да се развива педиатричен екип, прилагане на съвременни технологии в полза на качеството на педиатричната помощ, развитие на устойчиви партньорства за гарантирано устойчиво развитие на болницата, акредитация на лечебното заведение като университетска структура и постигане на високо ниво на учебна, научна и изследователска дейност.

От трибуната на Общинския съвет д-р Здравков отправи лична покана към д-р Тома Томов и д-р Венцислав Димов, които участваха в конкурса за управител на детската болница с думите: „Това са колеги с безупречна професионална репутация и считам, че тяхната креативност и талант само могат да допринесат за този общ проект и кауза на региона“.

Много хора имат заслуга за това, ще го нарека чудо - за толкова кратък срок да бъде изградена и пусната в експлоатация сградата на детската болница, но безспорно най-голяма е заслугата на кмета Димитър Николов. Благодарение на неговите усилия днес сме в състояние да се похвалим с нещо, което нито една община няма, коментира общинският съветник Георги Дракалиев.

След избора на управител, Общинският съвет гласува увеличаване на капитала на детската болница „Света Анастасия“ със стойността на сгради и оборудване.

Д-р Благомир Здравков спечели конкурса за управител на Детската болница в Бургас

Към настоящия момент капиталът, с който е учредено дружеството, в размер на 60 000 лева се равнява на 30 677,51 евро. Балансовата стойност на сградата за лечебно заведение е 43 948 151,79 евро, а стойността на оборудването на лечебното заведение - 14 097 215,71 евро.

Балансовата стойност на сградата за етажен паркинг ведно с фотоволтаична инсталация и асансьор възлиза на 2 497 383 евро. Общата балансова стойност на дълготрайните активи е в размер на 60 542 750,5 евро.

Болницата е 100% собственост на община Бургас и ще работи в пряко сътрудничество с Медицинския факултет и Факултета по обществено здраве и здравни грижи на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас.