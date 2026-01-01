метът на Бургас Димитър Николов предлага увеличение на капитала на Многопрофилната болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“ чрез апортиране на сградите и оборудването на лечебното заведение като непарична вноска. Докладната записка е внесена в Общинския съвет и е публикувана на сайта му, а днес съветът ще заседава.

Проектът за новата детска болница е определян като един от най-значимите за града и региона. Тя е изградена в бургаския комплекс „Зорница“, в близост до Университетска многопрофилна болница за активно лечение. Строителството започна на 9 януари 2024 г., а през декември 2025 г. сградата получи разрешение за ползване.

Болницата е напълно оборудвана, като стойността на медицинската апаратура надхвърля 27,5 млн. лева. Общата балансова стойност на сградите и оборудването възлиза на около 60,5 млн. евро. С апортирането им в капитала на дружеството капиталът на болницата ще бъде увеличен до около 60,57 млн. евро.

В докладната се предлага също промяна на адреса на управление на дружеството към новата сграда на болницата, както и въвеждане на официално наименование на английски език - Multi-specialty Hospital for Active Treatment of Children’s Diseases "St. Anastasia".

По време на днешната сесия спечелилият конкурса за управител на детската болница ще представи програмата си за управление. В друга докладна ръководството на Комплексния онкологичен център в Бургас иска одобрението от съветниците да бъде закупена автоматизирана система за изработване на имунохистохимични проби за нуждите на Отделението по клинична патология.

Според докладната, апаратурата е необходима заради нарастващия обем от изследвания и изискванията за диагностика на онкологични заболявания. В момента в отделението пробите се обработват ръчно, което е по-бавно и крие риск от човешка грешка.

Промени в Наредбата за местните такси и цени на услугите, както и приемане на нова стратегия за развитие на културата, са сред другите точки, които предстои да разгледа Общинският съвет.

В дневния ред са включени и отчети за изпълнението на Програмата за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. и на Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух за 2025 година.

Сред предложенията са още отчетът за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества за 2025 г., кандидатстване с проект за ремонт и реконструкция на Центъра за временно настаняване в кв. „Акациите“, както и споразумение за сътрудничество за развитие на културно-поклонническия маршрут „Път до мощите на св. Йоан Кръстител“.

Общинските съветници ще обсъдят и предложение за поставяне на паметник на Васил Левски в централната градска част на Бургас, както и промени в състава на Комисията по реклама.