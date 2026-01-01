Близо 20 доброволци провеждат акция по спасяването на пропаднали в пропаст овце край кърджалийското село Широко поле. Дейностите се ръководят от ветеринарния лекар д-р Руско Петров от Тракийския университет и Спасителния център за диви животни към „Зелени Балкани“ – Стара Загора.

В пропаста са паднали две овце, едната е била бременна и агънцето й се родило там.

БТА

По думите на кмета на селото Шукри Исмаил, овцете били подплашени от домашно куче на туристи, разхождали се до крепостта „Моняк“ в района преди близо два месеца.

Стопанинът им подал сигнал на телефон 112 и на място на два пъти имало спасителни екипи от пожарната. Първоначално било преценено, че е прекалено рисково хора да се спуснат в дълбоката пропаст. На собственика било предложено животните да бъдат упоени, но той отказал, защото едното очаквало малко. Агънцето се родило преди дни в пропастта.

Междувременно с акцията се заели от Спасителния център за диви животни към „Зелени Балкани“ в Стара Загора. По думите на д-р Руско Петров, спасителната операция е планирана няколко дни заради сложността й и заради спецификата на терена.

Доброволците са разпределени в четири екипа, единият от които се спусна до животните. Останалите екипи са позиционирани така, че ако доброволците успеят да упоят овцете с агънцето, те да бъдат изтеглени. Подготовка е направена и при вариант ако животните скочат и оцелеят.

Различното в тази операция е, че всичко е непредсказуемо. В другите акции, в които сме участвали, можем да предвидим какво да очакваме, каза д-р Петров. По думите му, животните са дехидратирани от престоя си в пропастта и са много уплашени.