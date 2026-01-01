Президентът на САЩ Доналд Тръмп е изтрил публикация в социалната си мрежа Truth Social, след като тя предизвика остра реакция, включително сред негови консервативни поддръжници.

Става дума за изображение, създадено с изкуствен интелект, в което Тръмп е представен като фигура, наподобяваща Исус, лекуваща болен човек. Кадърът го показва в религиозни одежди, заобиколен от свои последователи, американското знаме, орли и Статуята на свободата.

Публикацията предизвика вълна от критики в социалните мрежи, като редица коментатори я определиха като богохулна и призоваха тя да бъде премахната.

Сред тях беше и консервативната активистка Райли Гейнс, която заяви, че „малко смирение би било от полза“ и добави, че „Бог не бива да бъде осмиван“.

🚨 NEW: President Trump has DELETED his post with an AI image portraying him as Jesus Christ, following intense backlash.



Консервативният коментатор Майкъл Ноулс също призова президентът да изтрие изображението, като подчерта, че това би било правилно както от духовна, така и от политическа гледна точка.

Скандалът се разрази на фона на нарастващо напрежение около външната политика на САЩ и критиките към позициите на администрацията по международни въпроси.