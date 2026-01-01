Продължават активните мероприятия на полицията в Плевен срещу купуването на гласове и търговията с влияние, съобщиха от ОД на МВР.

По време на Великденските празници и почивните дни бяха извършени претърсвания и изземвания от лица, частни домове, офиси и автомобили.

Иззети са 17 тетрадки, три бележника, два хартиени листи с ръчно изписани текстове с имена и цифри, мобилен телефон, 4115 евро, както и 113 образци на бюлетини за предстоящите на 19 април избори за народни представители на Република България.

Задържани са четирима души. За престъпленията против политическите права на гражданите и нарушенията на изборното законодателство са образувани три досъдебни производства.

Всички действия се осъществяват под контрола на прокуратурата. Разследванията по случаите продължават.