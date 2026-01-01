Приходите на Русия от износ на петрол са нараснали рязко до 19 милиарда долара през март на фона на войната в Близкия изток, съобщи Международната енергийна агенция.

Според данните страната почти е удвоила постъпленията си, след като износът на суров петрол и петролни продукти е достигнал 7,1 милиона барела дневно спрямо едва 320 хиляди барела дневно през февруари, предаде АФП.

Ръстът се дължи и на временно облекчаване на санкциите от страна на Съединените щати, въведени заради войната в Украйна, което позволи на държавите да закупуват руски петрол, който вече се намира в морето, до 11 април.