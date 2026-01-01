САЩ са постигнали значителен напредък в преговорите с Иран, но сега "топката е в полето" на иранците, заяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс в интервю за водещия на телевизия "Фокс нюз" Брет Байър, ден след провала през уикенда на преговорите между Вашингтон и Техеран в Пакистан, като подчерта, че американската страна изисква да получи контрол над обогатения уран на Ислямската република, продадоха Ройтерс и Франс прес.

"Искаме да изнесем напълно този материал от страната, за да може САЩ да имат контрол над него", каза Ванс, като наблегна също на необходимостта да се гарантира, чрез проверки, че Иран няма да може да обогатява уран в бъдеще.

Вицепрезидентът ръководеше американската делегация по време на преговорите с Иран през уикенда в Исламабад, целящи да се сложи край на войната.

"Едно е иранците да твърдят, че няма да се сдобият с ядрено оръжие, но друго е ние да въведем необходимите механизми, за да гарантираме, че това няма да се случи", каза той и добави, че САЩ са представили "ясни червени линии".

Иранците "направиха крачка към нас, затова мисля, че може да се каже, че имаше обнадеждаващи признаци, но те не стигнаха достатъчно далеч", посочи още Ванс и добави, че САЩ очакват от Техеран да отбележи напредък по въпроса за отварянето на Ормузкия проток, но ако това не се случи, подобно развитие ще има отражение върху преговорите.

Междувременно руският външен министър Сергей Лавров каза в телефонен разговор на иранския си колега Абас Арагчи, че не бива да се допуска възобновяване на въоръжената конфронтация в региона на Близкия изток и че Русия е готова да съдейства за мирно уреждане на конфликта. Това се посочва в съобщение на руското външно министерство, публикувано на канала му в Телеграм, предаде ТАСС.

"Лавров е подчертал важността да не бъде допуснато възобновяването на въоръжената конфронтация, отново е потвърдил неизменната готовност на Русия да оказва съдействие за уреждането на кризата, която няма военно решение, напомнил е за руската инициатива за разработване на Концепция за гарантиране на сигурността в Персийския залив с участието на всички държави с излаз на него, с участието на извънрегионални сили, способни да окажат позитивно влияние върху хода на преговорите", отбелязаха от министерството.

Арагчи е информирал Лавров за подробностите на състоялите се в събота в Исламбад иранско-американски преговори. Руската страна е "приветствала запазващото се желание за продължаване на дипломатическите усилия и търсене на решения, които да позволят да се отстранят първопричините за конфликта и да се постигне дългосрочна стабилизация на ситуацията в региона, при зачитане на законните интереси на Иран и неговите съседи", се допълва в съобщението.