Дори когато САЩ и Иран се опитват да затвърдят прекратяването на огъня, Израел завзема още територии от съседни държави, подготвяйки се за продължителен конфликт в региона на Близкия изток, предаде Ройтерс.

Създаването на „буферни зони“ от Израел в Газа, Сирия и сега в Ливан показва стратегически завой след атаките от 7 октомври 2023 г. - такъв, който поставя Израел в почти постоянно състояние на война, заявиха пред Ройтерс шестима израелски военни и представители на отбраната.

Този подход също така показва една реалност, която според служителите е станала все по-ясна след две години и половина конфликт: иранското духовно ръководство, ливанската групировка „Хизбула“ в Ливан, палестинската групировка „Хамас“ в Газа и въоръжените групировки в целия регион не могат да бъдат напълно елиминирани.

„Израелските лидери са стигнали до заключението, че се намират във вечна война срещу противници, които трябва да бъдат сплашени и дори разпръснати“, заяви Нейтън Браун от „Фондация Карнеги за международен мир“.

Вчера САЩ и Иран се споразумяха за временно прекратяване на боевете, докато преговарят за цялостен край на войната, която избухна на 28 февруари. Израел се съгласи да спре атаките си срещу Иран, но заяви, че няма да прекрати кампанията си срещу подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“.

„Хизбула“ се включи във войната на 2 март, като изстреля ракети по Израел, който впоследствие започна сухопътна инвазия в Южен Ливан, за да създаде буферна зона до река Литани - широка ивица земя, която обхваща около 8% от територията на Ливан.

Израел е наредил на стотиците хиляди жители в района да напуснат домовете си и е в начален етап на разрушаване на къщи в шиитски мюсюлмански села, за които се смята, че са били използвани от „Хизбула“ за съхранение на оръжие или подготовка на атаки. Висш военен представител, съгласил се да обсъжда въпроси, свързани със сигурността, при условие, че остане анонимен, заяви, че целта на това е да се разчисти зона, простираща се на 5-10 километра отвъд границата, като по този начин израелските гранични градове бъдат изведени извън обсега на ракетно-гранатометния огън на „Хизбула“. В някои ливански села близо до границата израелските войски са открили доказателства, че близо 90% от домовете съдържат оръжия или оборудване, свързващи ги с „Хизбула“, заяви представителят. Това означава, че жилища се разглеждат като вражески военни позиции, които трябва да бъдат унищожени, според представителя, който посочи, че много села в Южен Ливан са разположени на хълмове, което им осигурява пряка видимост към израелски градове или военни позиции.

Използването на буферни зони представлява нова доктрина за сигурност, според която „граничните населени места не могат да бъдат защитени от границата“, каза Асаф Орион, пенсиониран израелски бригаден генерал и бивш ръководител на военната стратегия. „Израел вече не чака атаката да дойде“, добави той. „Той вижда възникваща заплаха и я атакува превантивно.“

След като бъде осигурена буферната зона срещу „Хизбула“, Израел ще е завзел или окупирал територии в Ливан, Сирия, Западния бряг и ивицата Газа, където продължава да контролира над половината от територията след примирието с „Хамас“ от октомври. Съгласно условията на примирието Израел трябва да се оттегли от цялата територия на ивицата, докато „Хамас“ се разоръжава, макар шансовете това да се случи в близко бъдеще да изглеждат малки.

„Установихме зони за сигурност дълбоко отвъд нашите граници“, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху във видеосъобщение, публикувано от кабинета му на 31 март. „В Газа - повече от половината от територията на ивицата. В Сирия - от върха на планината Хермон до река Ярмук. В Ливан - обширна буферна зона, която предотвратява заплахата от инвазия и държи противотанковия огън на разстояние от нашите населени места.“

Планът за ливанската буферна зона все още не е представен пред кабинета на Нетаняху, според член на кабинета и двама представители.

Израелската армия препрати въпросите относно буферните зони към кабинета на Нетаняху, който още не е отговорил на искането за коментар.

МИНИСТЪРЪТ НА ОТБРАНАТА ОЧЕРТА ПЛАНОВЕ ЗА РАЗРУШАВАНЕ НА ГРАНИЧНИ СЕЛА

От дълго време Израел контролира територии извън границите си, включително окупирания Западен бряг и Газа, както и Голанските възвишения в Южна Сирия - територии, завзети по време на регионалната война през 1967 г.

Впоследствие през 1981 г. Израел анексира Голанските възвишения. Днес стотици хиляди израелски заселници живеят в Западния бряг заедно с около 3 милиона палестинци, които разглеждат тази територия като сърцевината на бъдещата си държава.

За много разселени ливанци и палестинци завземането на земята им и унищожаването на селата им от Израел са знак за по-нататъшна териториална експанзия - тълкуване, подкрепено от реториката на някои крайнодесни членове на кабинета на Нетаняху.

Бецалел Смотрич, министърът на финансите на Нетаняху, заяви през март, че Израел трябва да разшири границите си до река Литани. Той е правил подобни коментари и за Газа, като е казвал, че територията трябва да бъде анексирана и заселена от израелци.

Друг израелски военен представител, пожелал анонимност заради обсъждането на планирани военни действия, посочи, че река Литани няма да се превърне в нова граница. Вместо това буферната зона ще се контролира от сухопътни сили, които ще провеждат акции при нужда, без задължително да поддържат постоянно присъствие по реката.

Израелският министър на отбраната Израел Кац сравни опустошението в Южен Ливан с политиката на изгорена земя, използвана срещу „Хамас“ в Газа, която доведе до обезлюдяване на цели градове.„Селските къщи в близост до границата, които на практика служат като постоянни постове на „Хизбула“, ще бъдат разрушени по модела на южните градове Рафа и Хан Юнис в Газа, за да се премахне заплахата за израелските градове“, заяви той на 31 март.

Еран Шамир-Борер, експерт по международно право в Израелския институт за демокрация, заяви, че унищожаването на гражданско имущество е до голяма степен незаконно, с изключения, които включват имущество, използвано за военни цели. „Масовото унищожаване на къщи в Южен Ливан, което не се основава на индивидуален анализ, би било незаконно“, добави той.

ИЗРАЕЛ Е СКЕПТИЧЕН ОТНОСНО ДЪЛГОСРОЧНО МИРНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Предпочитанията на израелските лидери за стратегия, основана на използването на буферни зони, е резултат от десетилетия на неуспешни опити за сключване на дългосрочни мирни споразумения с палестинците, Ливан и Сирия.

Израелската общественост е дълбоко скептична по отношение на договорените мирни споразумения с палестинците. Проучване от 2025 г. на „Пю Рисърч Сентър“ (Pew Research Center) установи, че едва 21% от израелците вярват, че Израел и евентуална бъдеща палестинска държава биха могли да съжителстват мирно.

Проучване на Института за изследвания в областта на националната сигурност в Тел Авив установи, че едва 26% от израелците вярват, че примирието в Газа от октомври ще доведе до дълги години на спокойствие. Освен това проучването показа, че повечето очакват бързо възобновяване на боевете.

Офер Шелах, директор на изследователска програма в института, заяви, че при липса на договорено мирно споразумение с Ливан, наличието на буферна зона на север би предотвратило заплахата от атаки или наземно нахлуване от сили на „Хизбула“. Той също посочи, че увеличеният брой на военнослужещи, необходим за патрулиране на фронтовете в Ливан, Газа, Сирия и окупирания Западен бряг, в крайна сметка ще постави военните сили под голямо напрежение. „В крайна сметка ще ни е по-добре да се върнем към международната граница и да поддържаме мобилна активна отбрана отвъд границата, без да имаме постоянни постове там“, добави Шелах.