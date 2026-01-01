Най-висшият военен в Израел нареди на въоръжените сили на страната да се приведат в повишена бойна готовност след провала на преговорите между САЩ и Иран в Исламабад, съобщи днес израелският уебсайт Ynet (електронната версия на в. "Йедиот Ахронот"), цитиран от ДПА.

Началникът на Генералния щаб на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) Еял Замир нареди на въоръжените сили да се приведат в повишена бойна готовност и да се подготвят за възможността за подновяване на военната конфронтация с Иран в близко бъдеще, сe посочва в медийното съобщение.

Същевременно говорител на ЦАХАЛ каза, че за момента все още не е взето решение за военни действия и че инфромацията в Ynet се проучва.



Позовавайки се на висши израелски правителствен служител, обществената телевизия "Кан" съобщи, че Израел е готов заедно със САЩ за възобновяване на бойните действия срещу Иран.

Снощи израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че кампанията срещу Иран не е приключила.

Според Ynet ЦАХАЛ са предприели подготвителни действия, подобни на тези преди войната с Иран през юни миналата година и преди сегашната кампания, започнала на 28 февруари, с ускорени процедури на планирането и изпълнението.

Медията посочва, че е издадена заповед за поддържане на висока бойна готовност във всички райони, за да се съкрати времето за реакция и за преодоляване на оперативните пропуски.