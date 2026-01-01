Министър-председателят Румен Радев ще бъде днес в Шумен, съобщи пресслужбата на Министерския съвет. Той ще присъства на официалната церемония по откриване на нови производствени мощности в завод „Алкомет“.

В началото на месеца Радев се срещна с с представителите на работодателските организации в търсене на работещи решения. Конкурентоспособността на българската икономика е от ключово значение за устойчивото развитие на страната и българското правителство е открито за диалог , заяви по време на разговорите премиерът.

Той изтъкна, че България ще настоява средствата по новия Фонд за конкурентоспособност да достигнат и до по-слабо развитите държави членки, за да не се задълбочава индустриалната и технологична разлика в Европа.