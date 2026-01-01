Шест електрически автобуса се включват в линиите на градския транспорт в Пазарджик от 15 юни, съобщиха от фирмата превозвач.

Екологичните превозни средства са купени по съвместен проект на Община Пазарджик, Община Пещера и транспортната фирма, финансиран с европейски средства по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Те са произведени в Чехия, имат капацитет от 77 пътници, от които 27 седящи места, достъпни за трудноподвижни хора.

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Предвижда се с електробусите да бъдат покрити близо 90 процента от най-натоварените линиите на градския транспорт.

Изградени са и необходимите зарядни станции, а целият технически персонал е преминал обучение в завода на производителя.

В първия ден транспортна компания предоставя безплатно пътуване в часовия диапазон от 10:00 до 13:00 и от 17:00 до 20:00 часа.