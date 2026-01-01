От понеделник, 15 юни, метростанциите "Театрална“ и "Хаджи Димитър“ отново ще функционират, съобщиха от "Метрополитен“ ЕАД.

Експлоатацията на двете метростанции се възстановява предсрочно, като първият влак от метростанция "Хаджи Димитър“, ще потегли в 5:00 ч.

40 дни без метро до две ключови станции

Функционирането на двете метростанции беше ограничено от 11 май заради планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите „Слатина” и „Младост”. Предвиденият краен срок беше 20 юни тази година.