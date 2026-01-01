От 11 май до 20 юни няма да работят метростанции "Театрална" и "Хаджи Димитър" по линия 3, съобщиха от столичния "Метпрополитен", посочва БНТ.

Движението ще се осъществява в участъка от метростанция "Горна баня" до метростанция "Орлов мост".

Причината за ограничението са планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите "Слатина" и "Младост".

За посочения период ще бъде въведена временна организация на движението в участъка между метростанциите "Орлов мост" и "Хаджи Димитър".

Допълнителна информация за заместващ транспорт ще бъде публикувана от Центъра за градска мобилност.