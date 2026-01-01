Гърция затяга контрола върху свободното къмпингуване, като нарушителите ще трябва да се изправят пред сериозни санкции. Според действащото законодателство поставянето на палатки и паркирането на каравани и кемпери в гори, по плажове, в археологически обекти и на обществени места е забранено, предават гръцки медии.

Санкциите започват от 300 евро, а в определени случаи могат да достигнат до шест месеца лишаване от свобода и глоба до 3000 евро. Наказанията са още по-строги при нарушения в защитени територии, като могат да се намесят и горските служби или други компетентни органи.

На 24 април 2026 г. полицейски сили премахват от плажа Лавракас къмпингуващите с палатки, които са били превърнали плажа в своеобразна зона за свободно къмпингуване. Някои от тях дори живеели там целогодишно, включително през зимата, в импровизирани постройки.

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През лятото броят на хората, избиращи този плаж значително нараствал, тъй като остров Гавдос се смятал за рай за свободното къмпингуване.

Миналото лято снимки от плажа Тапса на остров Евия, където стотици палатки са били превърнали девствен плаж в огромен къмпинг, предизвикаха реакции сред местните власти. След мащабни проверки и акции и с помощта на полицията - плажът е бил "освободен" от къмпингуващите.

Тази година къмпингуването на този плаж е строго забранено, а нарушителите ще бъдат наказвани с глоби, започващи от 300 евро, като санкциите могат да достигнат до шест месеца лишаване от свобода и глоба до 3000 евро.

Миналата седмица властите в Скиатос са арестували двама мъже, които къмпингували свободно на плаж на острова. Те дори били изхвърлили отпадъци в района. Подобни случаи периодично се наблюдават в много райони на страната, където дългогодишната практика и неформалното споразумение между къмпингуващите и местните власти за свободно къмпингуване влизат в противоречие със законодателството.

Ето и какво гласи гръцкото законодателство: В Гърция свободното къмпингуване е забранено от закона. Съгласно Закон 392/1976 поставянето на палатки и паркирането на каравани в гори, по плажове, в археологически обекти и на обществени места се наказват с глоба и задържане. Ако свободното къмпингуване се извършва в защитени зони (например по мрежата Natura) или в държавни гори, санкциите често са по-тежки и могат да включват намеса на горските служби и други компетентни органи.

За желаещите да почиват сред природата без риск от санкции властите препоръчват използването на лицензирани къмпинги, които предлагат законна инфраструктура и са разположени в някои от най-живописните райони на страната.