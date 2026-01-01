Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че ще продължи да нанася удари срещу подкрепяната от Иран Хизбула „навсякъде, където е необходимо“, ден след масираните атаки в Ливан.

„Продължаваме да удряме Хизбула със сила, прецизност и решителност“, написа Нетаняху в профила си в социалната мрежа Х, цитиран от АФП.

„Нашето послание е ясно: всеки, който действа срещу израелските граждани - ще бъде ударен. Ще продължим да поразяваме Хизбула навсякъде, където е необходимо, докато напълно възстановим сигурността на жителите на северната част на Израел“, добави той.

„Действаме с мощ и решителност, ще достигнем до всеки, който се стреми да ни навреди“, предупреди премиерът, цитиран от The Times of Israel.

„Ще продължим с пълна сила на всички фронтове, докато заплахата не бъде отстранена и всички цели на войната не бъдат постигнати“, заключи той.