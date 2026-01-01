Израелската армия заяви, че при въздушен удар по Бейрут предишния ден е убит секретарят на лидера на проиранското ислямистко движение Хизбула Наим Касем.

„Вчера израелската армия нанесе удар в района на Бейрут и ликвидира Али Юсуф Харши - личен секретар и племенник на лидера на Хизбула, се посочва в изявление на военните, цитирано от АФП.

Той е бил „близък сътрудник и личен съветник“ на Наим Касем и е „играл ключова роля в управлението и сигурността на неговия офис“, се допълва в съобщението. | БГНЕС