Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху похвали ликвидирането на ръководителя на разузнаването на Корпуса на гвардейците на ислямската революция на Иран - Маджид Кадеми, като заяви, че Израел „ще продължи с пълна сила“ да преследва военните си цели.

В публикация в "Екс" Нетаняху също така приветства ликвидирането на Яздан Мир, известен с псевдонима Сардар Бакери, който оглавяваше тайното подразделение 840 на силите „Кудс“ към КГИР, като го определи като „отговорен за атаки срещу евреи и израелци по целия свят“.

Израел ликвидира високопоставени ирански командири

„Действаме с мощ и решителност, ще достигнем до всеки, който се стреми да ни навреди“, предупреди премиерът, цитиран от The Times of Israel.

„Ще продължим с пълна сила на всички фронтове, докато заплахата не бъде отстранена и всички цели на войната не бъдат постигнати“, заключи той.