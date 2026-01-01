Израелската армия обяви днес, че е ликвидирала началника на отдела за агенти под прикритие в силите "Кудс", част от структурата на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), предаде Асошиейтед прес.

Говорителят на израелските Сили за отбрана (ЦАХАЛ) - подполковник Надав Шошани, потвърди ликвидирането на Ашгар Бакери на брифинг пред репортери.

Той каза, че Бакери е планирал нападения срещу израелски и америкнски обекти, както и операции в Израел, Сирия и Ливан.

По-рано днес израелският министър на отбраната Израел Кац оповести, че е ликвидиран началникът на разузнаването на КГИР - Маджид Кадеми.