18-годишен шофьор без книжка си спретна зрелищна гонка с полицията в Шумен, съобщиха от полицията.

На 12 април при движение по ул. ”Северна” в града екип е забелязал водача, който криволичил по пътя.

Подаден му е звуков и светлинен сигнал за спиране, но той не спрял и предприел бягство с автомобила.

Униформените го последвали, той продължил да шофира, като не се подчинил и не спрял на подадените светлинни сигнали.

На кръстовище, образувано от улиците „Ген. Гурко” и „Пролет”, е загубил контрол и се ударил в паркирана кола.

Младежът е направил опит да напусне мястото пеша. Установен е и изяснена е самоличността му - 18-годишен шуменец.

В хода на проверката е установено, че е не притежава свидетелство за управление и че никога не му е издавано. Автомобилът, с който се движил не е регистриран по надлежния ред.

Бил с поставени табели, предназначени за друг автомобил. Задържан е и автомобилът е иззет.