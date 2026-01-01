САЩ са поискали 20-годишно прекратяване на иранската програма за обогатяване на уран като част от споразумение за прекратяване на войната, след като Вашингтон и Техеран не успяха да постигнат съгласие, съобщават американски медии, цитирани от АФП.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп започна войната на 28 февруари под претекст, че Иран разработва атомна бомба - което страната отрича - и обеща да не позволи на Ислямската република да се сдобие с ядрено оръжие, пише БНР .

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс напусна преговорите с Иран в Исламабад през уикенда с празни ръце, като спорните въпроси включваха освобождаването на Ормузкия проток и ядрената програма на Иран.

Вашингтон е поискал от Техеран да се съгласи да не обогатява уран в продължение на 20 години, според източници, близки до преговорите, проведени в Исламабад в събота.

20-годишната пауза ще бъде съпътствана от облекчаване на санкциите, съобщи в. "Уолстрийт джърнъл".

От своя страна Иран предложил да преустанови ядрената си дейност за пет години, според в. "Ню Йорк таймс".

Посочените предложения биха били отслабена версия на предишните искания на Тръмп Иран да се откаже завинаги от ядрените си амбиции.

През 2018 г. Тръмп се оттегли от това, което нарече "едностранен" пакт, който отменяше санкциите срещу Иран в замяна на гаранции, че Техеран няма да произведе атомна бомба.

Ванс заяви, че Вашингтон е изяснил червените си линии в преговорите с Техеран и че сега "топката е в иранското поле".