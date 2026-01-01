Мироопазващите сили на ООН в Кипър (УНФИКИП) увеличават патрулите в района на село Пила заради нерегламентирано навлизане в буферната зона на острова, съобщава кипърската агенция КНА.

Село Пила се намира в района на зелената зона, контролирана от УНФИКИП. В населеното място съвместно живеят представители както на гръцката, така и на турската общност.

Според информация на кипърските гръцки медии в буферната зона в района на Пила е засечено нерегламентирано влизане на представител на охранителните части на кипърските турци.

По повод случилото се говорителят на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш Стефан Дюжарик е заявил вчера в Ню Йорк, че мироопазващите сили се „намират в активна комуникация с всички замесени страни“ с цел да се избегнат действия, които биха могли да повлияят негативно на ситуацията в района. По думите му „всяко нерегламентирано влизане, присъствие или (осъществяване на) дейност в буферната зона“ е нарушение на мандата на мисията на ООН на острова“.

„Зачитането на мандата на ООН е от съществено значение за запазването на стабилността в този изключително чувствителен район“, е посочил още Дюжарик, като е добавил, че мироопазващите сили са увеличили патрулите и „наблюдават ситуацията“.

Мироопазващата мисия на ООН в Кипър УНФИКИП, която се състои от над 800 военнослужещи от около седем държави, пристига в Кипър през март 1964 г. след сблъсъци между общностите на кипърските гърци и кипърските турци. Въпреки това напрежението на острова остава. През 1974 г. гръцки националисти извършват преврат с цел обединение с Гърция. Следва намеса с военна сила от страна на Турция, която окупира северната една трета от острова. Засега преговорите за обединение на двете части не дават резултат и международно признатото правителство контролира само южната част от Кипър, а в северната част дефакто съществува т.нар. Севернокипърска турска република, призната единствено от Анкара.