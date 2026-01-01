Окръжен съд-Кюстендил остави в ареста гражданин на Албания, издирван с две Европейски заповеди за арест, издадени от властите в Италия, съобщиха от съда.

Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд-София. Той е задържан на 6 април от органите на ГПУ-Гюешево, при излизането му от България за Северна Македония.

При извършена проверка е установено, че за лицето има въведен сигнал в Шенгенската информационна система, се посочва в искането на Окръжна прокуратура-Кюстендил за вземане на мярка „задържане под стража“.

Едната заповед касае търсене на лицето за изпълнение на присъда, влязла в сила през 2020 г., с която на търсеното лице е било наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 години и 3 месеца, както и „глоба“ в размер на 1 200 евро за извършени 10 престъпления, представляващи кражби в жилища, опит за кражба и вещно укривателство.

С втората заповед той се търси за изпълнение на наказание по влязло в сила решение на Апелативен съд-Венеция от 2023 г., с което на лицето е било наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години, 9 месеца и 10 дни и „глоба“ в размер на 1 400 евро за извършени две престъпления в съучастие с други лица - кражба в жилище и носене на предмети, предназначени за нанасяне на вреда.

От посоченото в двете заповеди за арест е видно, че на търсеното лице е било наложено едно общо наказание, което представлява остатъка за изтърпяване, а именно - „лишаване от свобода“ за срок от 5 години, 2 месеца и 22 дни и „глоба“ в размер на 2 600 евро, с приспадане на предварително изтърпяното наказание от 5 месеца и 28 дни.

Същевременно, от обясненията на лицето се установява, че същият не е трайно установен в България, по начин, който да гарантира провеждането на същинското производство по заповед, което само по себе си предпоставя съществуване на опасност от укриването му.