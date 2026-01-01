След Великден често остава козунак, който вече не е толкова пухкав и ароматен, както в първите дни. Вместо да бъде изхвърлен, той може да се превърне в основа за десетки вкусни и лесни десерти. Ето няколко практични и кулинарно креативни идеи как да използвате остатъците.

Френски тост с козунак

Една от най-бързите и вкусни опции. Нарежете козунака на дебели филии, потопете ги в смес от яйца, прясно мляко и малко ванилия, след което ги запечете в тиган с масло. Поднесете с мед, конфитюр или пресни плодове. Получава се ароматна закуска с хрупкава коричка и мека сърцевина.

Козуначени топчета

Смелете козунак на трохи и го смесете с крем сирене или сладко. Оформете топчета, забодете клечки и ги потопете в разтопен шоколад. Получава се модерен и атрактивен десерт, подходящ и за деца.

Козунак на скара или тостер

Ако козунакът е поизсъхнал, просто го запечете леко. Това възвръща част от аромата му и го прави подходящ за намазване с масло, мед или шоколадов крем.

Сладка супа от козунак (скандинавски стил)

Накиснете козунак в топло мляко с канела и ванилия, добавете стафиди. Получава се мек, кремообразен десерт тип „супа“.

Останалият козунак не е отпадък, а възможност за нови десерти. Така не само се избягва разхищението на храна, но и се откриват нови вкусове от нещо познато и традиционно.