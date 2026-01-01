Издирват Райчо Гюлсюм Куршум на 2 години от село Александрово, община Павел баня, което е в неизвестност от снощи. Сигналът за изчезването е подаден около 21:00 часа от неговата майка.

МВР

Това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. По първоначална информация детето е играело в двора на дома си в село Александрово, когато внезапно е изчезнало.

От полицията съобщават, че момчето е в неизвестност от 19:30 часа на 02.06.2026г. Той е на видима възраст 2-3 години, пълно телосложение, къса кестенява коса, кафяви очи, висок около 80-90 сантиметра. Облечен е със син панталон, сива блуза с дълги ръкави, черно елече и обут с бели маратонки. Не носи вещи в себе си и не притежава мобилен телефон, няма видими белези. Умоляват се гражданите ако имат информация, незабавно да се обадят в Полицията.

Калоян Дамянов съобщи, че издирвателните действия са започнали още снощи. В акцията участват служители на полицията и доброволци, които претърсват района.