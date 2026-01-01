От 08:00 часа днес бе възобновен основният ремонт на Дунав мост при Русе, като строително-монтажните работи ще продължат в последните 320 метра от лентата за Румъния. Така ремонтът навлиза в последния шести етап.

Рехабилитацията на съоръжението ще продължи без спиране на трафика, като работният процес ще бъде организиран и извършван така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи. На обекта ще се работи ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия.

Цялостно ремонтът на Дунав мост при Русе - Гюргево се предвижда да приключи началото на месец юли тази година.

Без ограничения за Великден: Пускат и двете платна на Дунав мост при Русе

Над 18 000 леки и товарни автомобили са преминали през съоръжението по време на Великденските празници.

"Оправдаха се очакванията за интензивен трафик", коментира областният управител на Русе Орлин Пенков. Той уточни, че данните са от около 15:00 часа на 9 април до тази сутрин и то само в едната посока.

Най-много са били леките коли - повече от 13 600. Камионите, излезли от България в посока Румъния, са почти 5000.

"Нямаше опашки и задръствания", коментира още Пенков. Това стана възможно, след като работата на обекта временно бе преустановена, за да може по съоръжението без ограничения да преминават всички видове превозни средства по време на празниците. Пенков отчете още, че спрямо миналата година ръстът на преминалите превозни средства в едната посока е с над 3000. Така се оказва, че само за последните няколко почивни дни в двете посоки трафикът през Дунав мост е надхвърлил 35 000 автомобила.