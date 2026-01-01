На 9 април, около 18 ч. ще бъде възстановено преминаването в двете платна по Дунав мост при Русе, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Основният ремонт в затворения 320-метров участък в платното в посока България завършва в определения срок и за предстоящите почивни дни за Великден трафикът по съоръжението ще е без ограничения. По този начин се осигурява безопасно и удобно преминаване по съоръжението за всички пътуващи.

Внимание, шофьори: За Великден движението по Дунав мост при Русе ще е без ограничения

Основният ремонт на моста в следващия му етап ще продължи след Великден. Планирано е от 8 ч. на 14 април строително-монтажните работи да започнат в последните 320 метра на съоръжението, в платното в посока Румъния. Прогнозният срок за завършването му е през юни 2026 г.

От АПИ припомнят, че основният ремонт на Дунав мост, който започна на 10 юли 2024 г., се извършва на етапи и без спиране на движението. Трасето от съоръжението на българска територия е с обща дължина 1,057 км.

От въвеждането му в експлоатация през 1954 г. досега подобна рехабилитация не е извършвана. На обекта се работи ежедневно, в зависимост от метеорологичните условия, като работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават двупосочно в платното, в което не се работи.