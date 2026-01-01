Това е новата мода - „коктейл от витамини и глутатион”, който вливат директно във вените. Обещават мигновен ефект, а за дълготраен такъв - поне 10 процедури. Трайно подмладяване, енергия, блясък, здраве и имунитет. Всичко звучи прекрасно, но какво се крие зад тези рекламни обещания, кой има право да ви постави абокат, при какви условия и знае ли се наистина кой какво изсипва във вените ви? Разкриха нерегламентирана практика - хора със и без медицинско образование извършват венозни вливания или „коктейли“ с витамини, представяйки ги за абсолютно безопасни. От Министерство на здравеопазването подчертаха, че тези коктейли вероятно са комбинация от неразрешени за употреба лекарства. Нещо повече - дори козметици слагат абокати на клиентите в салоните за красота, разкри скрита камера на NOVA.

Жена стига до спешното след една такава интравенозна вливка. Дала 70 евро, тъй като ѝ обещали, че още след първата вливка с витамини ще изгони хроничната умора. „Това са много популярни в момента вливки. Всички звезди се снимат с абокатите си. Реших, че е супер безопасно и ще ми помогне по някакъв начин за здравето”, разказва тя.

Отива в медицински център, а на рецепцията я очаква каталог, от който може да избира „коктейли от витамини”, които обещават здраве, имунитет, енергия, повдигане на либидото и какво ли още не. „Момичето, което беше на регистратурата, ме убеждаваше как трябва да направя целия пакет от вливки - между 10 и 15.Трябва да се правят всяка седмица или през седмица. Сигурна съм, че жената, която ми сложи абоката, не беше медицинско лица”, спомня си жената.

Никой не е искал от нея предварителни кръвни изследвания. Никой не се е поинтересувал дали има придружаващи заболявания. „Попитах жената на рецепцията дали трябва да има предварителни изследвания. Тя ми обясни, че няма нужда. Също така ми обясни, че витамините, от които няма нужда организмът, се изхвърлят”, разказва тя.

В този момент дори няма представа какво точно вливат в кръвта ѝ. 40 минути по-късно тя вече излиза от клиниката, но не просто не чувства желания ефект. По-лошо. „Цялата бях посиняла, не можех да контролирам тялото си. Устните ми бяха сини и цялата се тресях. Много се изплаших. Мъжът ми ме качи на задната седалка и към спешното. Почти никакъв спомен. За секунди просто усещах,че умирам. Тръгнах да си гълтам езика и само го потупах, защото нищо не можех да кажа. Спираше по пътя, вадеше ми езика. Много страшно беше”, разказва потърпевшата.

"Имах възможност да изгледам репортажа. От него става ясно, че очевидно се касае за извършено нарушение". Това заяви директорът на Изпълнителна агенция “Медицински надзор” д-р Атанас Атанасов. По думите му агенцията се е самосезирала и започва проверки на обектите, споменати в репортажа, за които се твърди, че извършват нерегламентирани вливки.

Доктор Атанасов уточни, че е останал изненадан от "това, което е видял, въпреки че по сайтове и в социалните мрежи може да се видят реклами на подобни процедури". "В случая в този репортаж-очевидно става дума за нерегламентирана практика, тъй като тези вливания не са били в лечебно заведение и са извършени от неправоспособни лица. Освен това най-вероятно са приложени лекарствени продукти, които не са разрешени за употреба в България", обясни Атанасов.

Той подчерта, че специално глутатионът, който беше споменат в репортажа - не му е известно да е лекарствен продукт, който да е разрешен за употреба на територията на страната. "А по отношение на витамини и други лекарствени продукти, за да разберем дали употребата им е правомеркан, трябва да си отговорим на три въпроса - кой извършва тази дейност, къде се извършва тя и какво съдържат съответните комбинации от лекарствени продукти, които се вливат?", подчерта иректорът на Изпълнителна агенция “Медицински надзор”.

И беше категоричен, че ако влизвката се извършва от неправоспособни лица, тоест не от лекар, медицинска сестра или акушерка и не в лечебно заведение, а в козметични центрове, спа центрове или фитнес клубове - се касае за нарушение. Доктор Атанасов направи уточнението, че сестрите и акушерките могат да извършват венозни вливания само по лекарско назначение.

Всички комбинации от лекарствени продукти, които се прилагат на пациенти, трябва да бъдат съобразени с кратката характеристика на продукта, т.е. да бъде извършено при определени условия, които са строго регламентирани. Освен това трябва да бъдат предписани от лекар. Всичко, което не е предписано от лекар и противоречи на кратката характеристика на лекарствения продукт, е нарушение, категоричен е той.

Доктор Атанасов обясни какво означава "лекарството да е предписано от лекар“: "Трябва да има и определена документация. И това трябва да бъде с цел лечение, тоест да е с лечебна цел. Тогава можем да говорим за регламентирано и правомерно прилагане на лекарствените продукти".

"За да бъде установено какви вещества са вливани - трябва да се извършат проверки в конкретните обекти, за които става дума в репортажа. И тези проверки да бъдат съвместно с Изпълнителната агенция по лекарствата и с други институции, ако се касае не за лечебни заведения, а за обекти с обществено предназначение", категоричен е доктор Атанасов и уточни, че козметичните салони са под контрола на Регионалните здравни инспекции и те могат да налагат санкциите, предвидени в закона. "Те са различни в зависимост от вида на нарушението и степента му. Ако има данни за извършени медицински дейности, тази проверка може да бъде извършена и от Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, а иначе, както казах, контролът е в компетенциите на Регионалните здравни инспекции. След този репортаж ние сме се самосезирали и ще бъде извършена проверка, включително и на трите обекта, които не бяха споменати конкретно в репортажа, но ще ги издирим по друг механизъм и ще бъдат проверени".