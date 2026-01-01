Водно такси ще свързва българския град Тутракан и румънския Олтеница, съобщиха от сдружение за развитие на туризма - Тутракан - природа и туризъм.

Услугата е подходяща за любители на природата и предлага неповторимо приключение по река Дунав и нейните живописни брегове.

Таксито ще може да се заяви от 18 април.

Според сезона и нивото на река Дунав ще се насладите на прекрасна гледка към града и околностите от водата. Ще разгледате близките остров Радецки,

Пожаревските острови, живописните ръкави и пясъчни коси, ще се разходите по финия пясък, а ако си носите бански ще видите са най-добрите места за плуване в дивото.

Водачите ще ви пренесе в света на Дивия Дунав с впечатляващото му птиче и растително разнообразие, рибарските истории, легендите и фактите, животът в този край в неговия неспирен поток от едно време до днес.