Стартира работата на съвместните българо-румънски екипи на пътна полиция, които ще регулират движението и ще осъществяват контрол по време на Великденските празници, 1 май и 6 май и свързаните с тях почивни дни в районите на Силистра и Кълъраш. Това съобщиха от полицията.

Съвместната дейност на контролните органи е доказала своята ефективност през годините и датира от 2010 г., когато в Гюргево са подписани „Правила за извършване на съвместни действия на пътните полицаи в пограничните райони и осъществяване на съвместна патрулно-постова дейност по опазване на обществения ред от страна на компетентните органи на Република България и Румъния”.

Графиците за дежурствата са определени на базата на данни от двете страни за очакван интензивен трафик от румънски и български граждани и такива, транзитно преминаващи за Република Гърция. На проведени работни срещи е определено съвместната дейност да се осъществи на 09, 13 и 30 април, както и на 01, 06 и 10 май.

Съвместни екипи от полицаи регулират трафика на границата с Румъния

Днес на Граничния контролно-пропускателен пункт – Силистра среща проведоха двамата началници на Пътна полиция в Силистра и Кълъраш Радостин Върбанов и Богдан Добре и договориха начините за взаимодействие във връзка с работата на полицейските екипи.

Същевременни българският автоконтрольор Мерал Мустафова замина за Кълъраш, където заедно с румънската си колежка Мануела Перпелеач ще контролира движението, а румънският пътен полицай Йонут Тудор пое дежурство на българска територия с колегата си Георги Георгиев.

Във фокуса на съвместните екипи ще бъдат водачи с рисково поведение, свързано с неправилни маневри – изпреварване, навлизане в лентата за насрещно движение, отнемане на предимство и други. Дейността им ще бъде приоритетно съсредоточена към места и участъци с предпоставки за възникване на проблемни ситуации на пътното платно с оглед подпомагане на движението и недопускане на автопроизшествия.

Целта е засилване на мерките за безопасност и предотвратяване на пътни инциденти.