Съвместни екипи от български и румънски пътни полицаи ще контролират и подпомагат трафика по главен път Е-79 в област Видин, съобщиха от полицията.

Мярката се въвежда заради очаквания интензивен трафик в дните около Великден, 1 май и Гергьовден, включително движение на румънски автомобили към българските курорти и транзитно преминаващи в посока Гърция, както и български автомобили, пътуващи към северната ни съседка.

Контролната дейност ще бъде насочена към водачите на МПС, а при необходимост смесените екипи ще подпомагат и регулират трафика по основните пътни направления в пограничните райони на всички ГКПП по границата с Румъния. Целта е засилване на мерките за безопасност и предотвратяване на инциденти по пътищата.

Българските и румънски пътни полицаи ще извършват съвместни действия в дните 9, 13 и 30 април, 1 и 6 май. При констатиране на нарушения полицейското правоприлагане ще се осъществява от служителите на страната - домакин.

В 12 часа днес, към екип на сектор „Пътна полиция“-Видин се присъедини и румънски пътен полицай от участъка в гр. Калафат. Автоконтрольор от видинския сектор работи на територията на окръг Долж, съвместно с румънски пътни полицаи.