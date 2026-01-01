Необичаен инцидент с ранени тийнейджъри в Генерал Тошево, съобщиха от полицията.

На 13 април е подаден сигнал за пътно произшествие в града.

Установено е, че кола, управлявана от неправоспособно 15-годишно момиче превозва на тавана двама 18-годишни младежи.

Единият от тях и собственик на автомобила. При движение в посока село Присад, те изпадат от тавана.

Единият младеж е настанен в болница в Добрич - с комоцио и охлузни рани по главата, другият е прегледан и е отказал медицинска помощ.