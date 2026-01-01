Дори при възобновяване на редовното корабоплаване през Ормузкия проток нормализирането на световните доставки на ключови суровини ще отнеме време, предупредиха в съвместно изявление ръководителите на Международния валутен фонд (МВФ), Световната банка (СБ) и Международната агенция за енергията (МАЕ).

Цените на горивата и торовете могат да останат високи за продължителен период предвид щетите, нанесени на инфраструктурата. Поради прекъсвания в доставките недостигът на основни суровини вероятно ще се отрази на енергийния, хранителния и други сектори. Войната също така доведе до принудително разселване на хора, засегна пазара на труда и доведе до спад в пътуванията и туризма, като възстановяването на тази ситуация може да отнеме време, предупреждават Кристалина Георгиева, Аджай Банга и Фатих Бирол след среща, проведена в рамките на пролетните срещи на МВФ и Световната банка във Вашингтон.

Трите институции сформираха в началото на април координационна група, чрез която да се търси максимално ефективен отговор на енергийните и икономически подствия на конфликта.

Обявеното двуседмично примирие във войната на САЩ и Израел срещу Иран предвиждаше отваряне на ключовия морски път, който обаче засега остава затворен. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано, че американската армия е наложила блокада на иранските пристанища като част от опитите за принуждаване на Техеран да отвори Ормузкия проток и да приеме споразумение за край на войната, започнала на 28 февруари. Иран отговори със заплахи срещу всички пристанища в Персийския залив и Оманския залив, насочвайки се срещу съюзническите държави на САЩ.

Бирол изрази надежда да не се наложи ново освобождаване на петролни резерви, но добави, че МАЕ е готова да предприеме действия, ако енергийният шок, причинен от войната, го наложи.

Миналия месец МАЕ договори освобождаване на 400 милиона барела петрол от резервите си в опит да успокои петролните пазари.

"Надявам се, много се надявам, че няма да се наложи да го правим, но ако се наложи, сме готови да действаме", каза Бирол по време на събитие на Атлантическия съвет във Вашингтон, цитиран от Ройтерс.

По думите му войната е довела до най-тежкото в историята прекъсване на глобалните енергийни доставки и над 80 петролни и газови съоръжения, включително производствени, терминали и рафинерии в Близкия изток, са били повредени.