Когато се говори за глобални кризи, цени на горивата или напрежение в Близкия изток, едно място почти винаги се оказва в центъра на вниманието – Ормузкият проток. Този сравнително тесен морски коридор, разположен между Иран на север и Оман и Обединените арабски емирства на юг, е много повече от географска особеност. Той е жизненоважна артерия за световната икономика.

А данните от Google Trends, базирани на най-голямата търсачка в света са категорични, че когато Ормуз е под заплаха, целият свят започва да следи внимателно какво се случва там.

Малък проток с огромно значение

Ормузкият проток свързва Персийския залив с Оманския залив и оттам – с Арабско море и световния океан. Дълъг е около 150 километра, а в най-тясната си част достига едва около 50–55 километра ширина. Въпреки това е достатъчно дълбок, за да позволи преминаването на най-големите петролни танкери в света.

Проливът е разделен на два тесни транспортни коридора, всеки широк около 2,5 километра, с буферна зона между тях. Това означава, че трафикът е концентриран в изключително ограничено пространство – факт, който го прави уязвим и стратегически критичен.

Името му идва от остров Ормузд, свързан със зороастрийския бог на доброто – символика, която днес контрастира с напрежението, което често се натрупва в района.

Енергийната „артерия“ на света

Основната причина Ормузкият проток да бъде толкова важен е проста – през него преминава огромна част от световната енергия.

Около 20% от глобалния петрол и втечнен природен газ преминават именно през този тесен морски път. Само през 2025 г. приблизително 20 милиона барела петрол дневно са транспортирани през протока – търговия на стойност близо 600 милиарда долара годишно.

Не става дума само за износ от Иран. През Ормуз минава енергия от Ирак, Кувейт, Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Катар, например, е сред най-големите износители на втечнен природен газ (LNG), който се използва за отопление, електроенергия и индустрия по целия свят.

Но значението на протока не се изчерпва с петрола. Около една трета от световната търговия с торове също преминава оттам, а в обратната посока – към Близкия изток – се доставят храни, лекарства и технологии.

Интерес по региони на тема Омрузки проток / Google Trends Google Trends

Какво се случва, когато протокът се „затвори“

През последните месеци напрежението в региона рязко се изостри. След военни действия срещу Иран, страната на практика ограничи преминаването през протока – не чрез официална блокада, а чрез заплахи, атаки с дронове и ракети и риск от мини.

Обикновено около 3000 кораба преминават през Ормуз всеки месец. В условията на криза този трафик може да спадне драстично – с до 95% според анализи. Причината е проста: корабите могат да бъдат атакувани, а застраховките стават или невъзможни, или изключително скъпи.

Както отбелязва анализаторът Арне Ломан Расмусен: „Можете да бъдете атакувани, а не можете да получите застраховка или тя е изключително скъпа, така че трябва да изчакате ситуацията да се подобри.“

Дори без официално затваряне, самият риск е достатъчен, за да блокира търговията.

Ефектът върху света – от Азия до Европа

Последствията от подобно напрежение се усещат глобално. Цените на енергията скачат, а това се пренася върху цените на почти всички стоки.

Азия е сред най-засегнатите региони. Китай, например, купува около 90% от иранския петрол. Когато доставките се нарушат, това влияе върху производството и износа на стоки към целия свят.

В някои държави се стига до крайни мерки – съкратена работна седмица, работа от вкъщи, затваряне на университети. В Африка се въвеждат ограничения на електропотреблението, а в Европа вече има случаи на въвеждане на режим на горивата.

С други думи – проблем в тесен проток може да се превърне в ежедневен проблем за милиони хора по света.

Защо Ормуз е толкова труден за заобикаляне

През годините държавите от региона са се опитвали да намерят алтернативи – например петролопроводи, които да заобикалят протока. Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства разполагат с такива маршрути.

Но те не могат да компенсират напълно капацитета на Ормуз. Ако протокът бъде блокиран, световните доставки на петрол могат да намалеят с 8–10 милиона барела дневно – огромен дефицит.

Геополитическа гореща точка

Ормузкият проток от десетилетия е сцена на напрежение. Още през 1988 г., по време на ирано-иракската война, там се водят военни действия, включително атаки срещу кораби и дори трагични инциденти с цивилни самолети.

Днес ситуацията остава също толкова крехка. Според международното право Иран и Оман контролират териториалните води в най-тясната част на протока, което дава на Техеран значително влияние.

Експерти отбелязват, че дори ограничени действия – като поставяне на мини или използване на бързи въоръжени лодки – могат сериозно да нарушат трафика.

Един тесен пролив, от който зависи светът

Ормузкият проток е класически пример как географията може да определя икономиката и политиката. Той е тесен, но значението му е огромно.

Всеки танкер, който преминава оттам, носи не просто петрол или газ, а стабилността на цели икономики. И всяко напрежение в този регион бързо се превръща в глобален проблем.

Затова, когато се говори за Ормуз, всъщност става дума за нещо много по-голямо – за крехкия баланс, който поддържа света в движение.

Какво показват данните от Google Trends – рязък скок на интереса към Ормузкия проток

Интересът към Ормузкия проток не е постоянен – той рязко нараства в моменти на криза. Данните от Google Trends ясно показват именно такъв модел през последния месец.

В световен мащаб търсенията, свързани с „Strait of Hormuz“, започват да се увеличават в началото на март, като достигат своя пик около 11–12 март. Тогава индексът на интерес достига максималната стойност 100 – знак за най-висока популярност на темата в рамките на разглеждания период. Само за няколко дни интересът скача от умерени нива до глобален пик, което съвпада с ескалацията на напрежението в региона и опасенията за блокиране на протока.

Подобна динамика се наблюдава и при най-често търсените ключови думи. Сред водещите заявки са „Hormuz“, „Strait“, „Strait of Hormuz“, както и различни комбинации от тях. Това показва, че хората активно търсят базова информация – какво представлява протокът и къде се намира, което е типично при бързо развиващи се международни кризи.

В България интересът традиционно е по-нисък, но също следва глобалната тенденция. През по-голямата част от годината темата почти не присъства в търсенията, но при изостряне на ситуацията се появяват отчетливи пикове. Това показва, че българската аудитория реагира най-вече на конкретни събития, свързани с риск за цените на горивата и икономиката.

Интерес с течение на времето в България за последната година / Google Trends Trends

Общата картина от Google Trends е категорична – Ормузкият проток се превръща в тема от световен интерес именно в моменти на нестабилност. Рязкото нарастване на търсенията не е просто информационен шум, а отражение на реални притеснения: за енергийните доставки, за цените и за глобалната икономическа сигурност.

Така дигиталните данни допълват голямата картина – когато Ормуз е под заплаха, целият свят започва да следи внимателно какво се случва там.