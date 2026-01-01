Американският президент Доналд Тръмп заяви днес в социалните медии, че военните на САЩ са започнали да разчистват Ормузкия проток и че всички ирански кораби за полагане на мини са потопени, предаде Ройтерс.

Тръмп: Зареждаме корабите с най-добрите боеприпаси, без споразумение – ще ги използваме

„Сега започваме процеса на разчистване на Ормузкия проток като услуга на страни по целия свят, включително Китай, Япония, Южна Корея, Франция, Германия и много други“, написа Тръмп в публикация в социалните медии, добавяйки, че „те нямат смелостта или волята да свършат тази работа сами. Много интересно е обаче, че празни кораби, превозващи петрол от много държави, се насочват към Съединените американски щати за петрол“.

„Всичките 28 ирански съдове за полагане на мини лежат на дъното на морето“, пише още той.

Тръмп многократно е заявявал, че американските сили са унищожили военноморските и военновъздушните сили на Иран, като същевременно са нанесли тежки удари на неговата ядрена програма и програмата за балистични ракети.

Тръмп заяви, че голям брой празни петролни танкери се насочват към Съединените щати, за да бъдат натоварени с нефт и газ, предаде Ройтерс. В публикация в социалната мрежа "Трут Соушъл" Тръмп посочи, че става дума за едни от най-големите танкери в света, които пътуват към САЩ, за да се снабдят с "най-добрия и най-качествен" петрол и газ.

Тръмп подчерта, че САЩ разполагат с повече петрол от следващите две най-големи икономики, взети заедно, както и с по-високо качество на суровината.

"Огромно количество напълно празни петролни танкери, някои от които са сред най-големите в света, в момента се отправят към Съединените щати, за да се заредят с най-добрия и "най-сладък" петрол и газ в света. Ние разполагаме с повече петрол, отколкото следващите две по големина петролни икономики взети заедно, и то с по-високо качество", гласи публикацията на американския президент.

Изявлението му идва на фона на среща между американски и ирански представители в Исламабад, насочена към прекратяване на шестседмичния конфликт между двете страни.

По-рано през седмицата Тръмп заяви, че Иран не трябва да налага такси на танкерите, преминаващи през Ормузкия проток, чиято блокада доведе до сериозни сътресения в глобалните енергийни доставки.

Но страхът от ирански атаки срещу корабоплаването през последните няколко седмици на практика затвори Ормузкия проток - критичен канал за световни доставки на петрол, което на свой ред доведе до сътресения на световните енергийни пазари.