Започнаха мирните преговори между Съединените щати и Иран в Исламабад, съобщиха Ройтерс и ДПА, позовавайки се на пакистански правителствени представители.

Информацията бе потвърдена и от обществените телевизии на Иран и Пакистан.

Вечерта делегациите започнаха разговори лице в лице, в присъствието на пакистански посредници, след период на съмнения, по време на който не беше ясно дали делегациите от Вашинтон и Техеран се срещат директно или комуникират чрез посредниците. Според слуховете иранската делегация нямало да седне редом с преговарящите от САЩ.

Делегацията на САЩ е водена от вицепрезидента Джей Ди Ванс, придружаван от специалния пратеник Стив Уиткоф и зетя на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър.

БТА

Делегацията на Иран се оглавява от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф, подкрепян от министъра на външните работи Абас Арагчи и няколко други висши длъжностни лица.

Това е първият случай от началото на конфликта преди 40 дни, при който американски и ирански представители провеждат преки разговори.

Преди началото на преговорите делегациите на САЩ и Иран проведоха срещи с пакистанския премиер Шехбаз Шариф и други високопоставени официални лица.

Шариф първо се срещна с иранската делегация. Няколко часа след пристигането му в Исламабад за преговорите се състоя и среща с американската делегация, водена от Ванс.

Днес и утре може да се проведат няколко кръга преговори в опит да се постигне трайно споразумение, съобщиха пред ДПА представители на пакистанското разузнаване.

Исламабад посредничи за двуседмично примирие тази седмица като част от усилията за прекратяване на конфликта, започнал с американски и израелски удари по ирански цели на 28 февруари. При тях беше убит и върховния лидер на страната, аятолах Али Хаменей.

До 10 000 души от силите за сигурност, включително армията, специалните сили, разузнаването и полицията, са натоварени със задачата да охраняват преговорите в пакистанската столица. Така наречената "червена зона", включваща хотела, където се очаква да се проведат преговорите, е затворена за целия период на преговорите.