Започнаха мирните преговори между Съединените щати и Иран в Исламабад, съобщиха Ройтерс и ДПА, позовавайки се на пакистански правителствени представители.

Информацията бе потвърдена и от обществените телевизии на Иран и Пакистан.

Иранската държавна телевизия съобщи, че в Пакистан са се състояли два кръга мирни преговори между Ислямската република и САЩ и че трети кръг "вероятно ще се проведе тази вечер или утре", предаде Франс прес.

"Експертите от двете страни обменят текстове", за да постигнат мирно споразумение, което да надхвърли двуседмичното примирие, влязло в сила в сряда, уточни телевизията. Тя се позова на източник "близък до иранските преговарящи".

По-рано днес двама пакистански представители разкриха пред АФП под условие за анонимност, че са се провели две последователни сесии по време на тези преговори, които се провеждат на ниво, безпрецедентно за двете враждуващи страни от Ислямската революция през 1979 г. Един от тези представители спомена за "сърдечна атмосфера" по време на преговорите в Исламабад.

Иранските медии твърдят, че по време на преките преговори в Исламабад за постигане на трайно примирие във войната в Близкия изток САЩ отправят "прекомерни изисквания" по отношение на Ормузкия проток, предаде Франс прес.

Според информационната агенция Фарс Вашингтон "поставя прекомерни изисквания по отношение на пролива", както и "неприемливи изисквания по редица други въпроси".

Според агенция "Тасним" "американската делегация е възпрепятствала напредъка на преговорите с обичайните си прекомерни искания". Въпросът за Ормузкия проток "е една от темите, по които има сериозни разногласия".

По-рано ирански медии съобщиха, че военноморските сили на страната са предупредили американски военен кораб да не преминава през Ормузкия проток, заплашвайки го с нападение, предаде ДПА.

Иранската делегация, която започна преговори със САЩ в Исламабад, подаде оплакване до посредника Пакистан и поиска американският военен кораб да напусне пролива.

В същото време американските въоръжени сили съобщиха за преминаването на два техни кораба през протока.

Делегациите започнаха разговори лице в лице, в присъствието на пакистански посредници, след период на съмнения, по време на който не беше ясно дали делегациите от Вашинтон и Техеран се срещат директно или комуникират чрез посредниците. Според слуховете иранската делегация нямало да седне редом с преговарящите от САЩ.

Делегацията на САЩ е водена от вицепрезидента Джей Ди Ванс, придружаван от специалния пратеник Стив Уиткоф и зетя на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър.

БТА

Делегацията на Иран се оглавява от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф, подкрепян от министъра на външните работи Абас Арагчи и няколко други висши длъжностни лица.

Това е първият случай от началото на конфликта преди 40 дни, при който американски и ирански представители провеждат преки разговори.

Преди началото на преговорите делегациите на САЩ и Иран проведоха срещи с пакистанския премиер Шехбаз Шариф и други високопоставени официални лица.

Шариф първо се срещна с иранската делегация. Няколко часа след пристигането му в Исламабад за преговорите се състоя и среща с американската делегация, водена от Ванс.

В събота и неделя може да се проведат няколко кръга преговори в опит да се постигне трайно споразумение, съобщиха пред ДПА представители на пакистанското разузнаване.

Исламабад посредничи за двуседмично примирие тази седмица като част от усилията за прекратяване на конфликта, започнал с американски и израелски удари по ирански цели на 28 февруари. При тях беше убит и върховния лидер на страната, аятолах Али Хаменей.

До 10 000 души от силите за сигурност, включително армията, специалните сили, разузнаването и полицията, са натоварени със задачата да охраняват преговорите в пакистанската столица. Така наречената "червена зона", включваща хотела, където се очаква да се проведат преговорите, е затворена за целия период на преговорите.