Украинската армия съобщи, че се е оттеглила от още едно село в близост до границата с Русия в Сумска област вследствие на натиска от руските атаки, предаде ДПА.

Украинският 14-и армейски корпус написа във Фейсбук, че войските му са се оттеглили от село Миропилске към подготвени позиции, за да се избегнат жертви.

Руските сили са пробили границата на няколко места в северната украинска Сумска област. Най-голямата контролирана от Русия зона е близо до село Юнакивка, откъдето украинските войски започнаха контраофанзивата си в руската Курска област през 2024 г.

Настъплението близо до Миропилске е в малък мащаб, но е стъпка към по-масирано руско нахлуване в украинска територия в Сумска област.