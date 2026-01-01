Спипаха фалшиви 50 евро в Симеоновград, съобщиха от полицията.

На 10 април е подаден сигнал от продавачка в хранителен магазин.

Тя съобщила, че мъж е напазарувал за 4 евро и тя му върнала рестото. Едва след това направила проверка за истинността на банкнотата и установила, че е фалшива.

Установен е собственикът на банкнотата и е извършено претърсване в дома му. Други неистински парични знаци не са открити, а той е споделил, че не знае как са попаднали в него въпросните 50 евро.