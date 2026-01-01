Измамиха 35-годишен мъж, поръчал фалшиво евро в Кюстендил, съобщиха от полицията.

В края на миналата седмица криминалисти са получили информация, че той е направил поръчка по интернет за фалшиви евро банкноти.

Поръчителят на пратката е трябвало да плати 220 евро за „стоката“ при доставката чрез куриерска фирма, съобщил, че пратката вече е доставена в града.

Пратката е отворена във куриерската фирма в присъствието на поръчителя и поемни лица, съдържала е два пакета мокри кърпи.

За случая е уведомена прокуратурата.