Измамиха 35-годишен мъж, поръчал фалшиво евро в Кюстендил, съобщиха от полицията.
В края на миналата седмица криминалисти са получили информация, че той е направил поръчка по интернет за фалшиви евро банкноти.
Поръчителят на пратката е трябвало да плати 220 евро за „стоката“ при доставката чрез куриерска фирма, съобщил, че пратката вече е доставена в града.
Пратката е отворена във куриерската фирма в присъствието на поръчителя и поемни лица, съдържала е два пакета мокри кърпи.
За случая е уведомена прокуратурата.