Криминалисти от Шумен и Плевен хванаха двама мъже, в които са намерени документи за усвоен кредит, чрез въвеждане на чужди лични данни, съобщиха от ОД на МВР.

Действията са извършени на 9 април. Работата по случая са започнали миналата година, когато мъж е подал сигнал, че с личните му данни е изтеглен паричен кредит от фирма за бързи кредити.

Извършени са множество оперативни действия. Мъжете са на 30 и 39 години от Плевен.

Под надзора на прокуратурата са извършени претърсвания в жилищата им. Намерени са документи и веществени доказателства.

При разпитите двамата са направили самопризнания.