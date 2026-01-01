Криминалисти предотвратиха телефонна измама в големи размери в Кюстнедилско, съобщиха от ОД на МВР.

След като служителите получили информация на 12 февруари за телефонна комуникация между телефонни измамници и жителка на Кочериново се свързали с потенциалната жертва.

Нов начин за пренасяне на пари от ало измама: Спипаха румънци, единият пренасял в увит по тялото дамски чорап близо 44 000 лв.

Първоначално тя отказала съдействие на посетилите я служителите. Междувременно е изтеглила банков кредит в размер на 22 600 евро.

Била въведена в заблуждение от телефонните измамници, че помага на полицията за залавяне на престъпници, а поисканата сума била 100 000 хиляди, била посъветвана да се доверява само на „полицаите“, които ѝ дават указания по телефона.

Криминалистите продължили да работят с жената, която е напът да загуби голяма сума пари, и тя признала за подготовката си, за наличните вече пари и за очакването как да ги даде.

Последвало е посещение в банковата институция, от която е изтеглила парите жената ден по-рано, заемът е погасен, щетата е предотвратена.

Напомняме на гражданите:

Поисканите по телефона пари, както и да се е представил обаждащият се, е измама.

Не се лишавайте със спестяванията си, които сте събирали с много труд и лишения