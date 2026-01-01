Разследват схема за купуване на гласове в Шуменско, съобщиха от полицията.

На 10 април в хода на специализирана операция за пресичане на престъпления против политическите права на гражданите, са предприети действия по получен сигнал.

Извършена е проверка в имот в село Ивански, обитаван от 39-годишен мъж.

Намерени три листа с изписани марки на автомобили и цифри срещу тях. Иззети са, като ще се проверява съотносими ли са към изборна търговия.