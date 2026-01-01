Котировките на петрола отбелязаха намаление в днешната ранна азиатска търговия. Признаците за евентуални разговори между САЩ и Иран, които потенциално може да сложи край на конфликта в Близкия изток и да позволят възобновяване на доставките на суровини от региона, намалиха опасенията относно предлагането на петролните пазари, съобщи Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент спаднаха с 1,86 долара или 1,87 на сто до 97,50 долара за барел, докато американският лек сорув петрол (WTI) поевтиня с 2,25 долара или 2,27 на сто до 96,83 долара към 03:03 часа българско време.

И двата бенчмарка отбелязаха ръст през предходната сесия, като цената на Брент се покачи с повече от 4 на сто, а на американския лек суров петрол – с близо 3 на сто, след като американските въоръжени сили предприеха блокада на иранските пристанища.

От армията на САЩ заявиха още, че блокадата на Ормузкия проток ще се разшири на изток към Оманския залив и Арабско море. В отговор Иран заплаши да нанесе удари по пристанищата на страните в региона след провала на преговорите в Исламабад през уикенда, на които американски и ирански представители не успяха да договорят мир.

Междувременно президентът Тръмп заяви вчера, че Техеран “искат постигане на споразумение”. Според вицепрезидента Джей Ди Ванс, който беше част от преговорния екип в Пакистан, е постигнат значителен напредък в преговорите с Иран.

„Въпреки провала на мирните преговори в Пакистан през уикенда, Тръмп успя да успокои донякъде пазара на петрол, като отново залюля моркова на евентуално споразумение“, заяви Тим Уотърър, старши пазарен анализатор в "Кей Си Ем Трейд" (KCM Trade).

Анализаторите на Ей Ен Зи (ANZ) оценяват, че около 10 милиона барела суров петрол на ден са били ефективно изтеглени от пазара. Според тях продължителна блокада от страна на САЩ може да ограничи доставките на суров петрол с още 3 до 4 милиона барела на ден.

Американският министър на енергетиката Крис Райт заяви, че цените на петрола биха могли да достигнат пик „през идните няколко седмици“, след като бъде възобновено корабоплаването през Ормузкия проток.