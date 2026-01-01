Исканията на Българския лекарски съюз (БЛС) са резонни и ние заставаме зад тях. Това е възможно в първия законово определен момент – приемане на нов бюджет, каза служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски в ефира на БНТ за исканията на БЛС за актуализация на всички медицински дейности минимум с 25%. БЛС поискаха миналата седмица незабавни разговори и подписване на Анекс към Националния рамков договор между БЛС и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), който да предвиди тази спешна актуализация.

Имаме конкретни препоръки към БЛС да обърне внимание към най-недофинансираните клинични пътеки - това са например палиативните грижи, както и в сферата на психиатрията - там е най-клето положението, каза доц. Околийски. Той даде пример с болницата в Ловеч, където по думите му се работи с исторически бюджет, който не позволява никакви иновации. Ние сме предложили още 2022 г. четири клинични пътеки в психиатрията, каза служебният здравен министър, като уточни, че в момента те са нула.

Здравното министерство подкрепя и лекарите, и пациентите за по-добро финансиране

За радост миналата година бяха вдигнати заплатите с 50 % на хората, които работят в сферата на психиатричната помощ, но това не е достатъчно, каза той. „Държавата е обявила набор от специализации - 66 броя. Има шест души, които специализират от цялата бройка и това е пример за сбъркана защита на обществения интерес, защото психиатрията е много интересна наука“, допълни доц. Околийски.

Ние сме направили пътна карта, която спазваме към момента, за да построим до акт 14 хангари и да спасим средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, коментира служебният здравен министър по повод помощта по въздух с хеликоптери. В началото на март Околийски предупреди за проблеми с базите на хеликоптерите за спешна помощ и риск от загуба на средства. Би трябвало това да е придвижено още преди година, посочи той и допълни, че към момента работят три медицински хеликоптера, а страната ни скоро ще има шест такива.

На въпрос дали след смяната на ръководството на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ нещата се случват по-добре, Околийски посочи, че най-големият проблем е бил прогресивно намаляващият брой на трансплантациите. Има донорски ситуации, но няма условията да бъдат експлоатирани както трябва, посочи той. Имаме миналата седмица пет спасени живота от три донорски ситуации, опитваме се да направим нещата по-лесни и по-ефективни, каза здравният министър.

Във връзка с регистрираните случаи на морбили, доц. Околийски заяви, че към момента няма епидемия. Той предупреди за спад във ваксинационното покритие срещу морбили. Родителите трябва да разберат колко е важно да ваксинират децата си, добави здравият министър. По думите му има случаи на фиктивни ваксинации и на липсващи ваксинация за морбили, паротит и рубеола, която се прави 13 месеца след като бебето се роди и липсваща втора, когато детето навърши 12 години.

„Ваксиналното покритие в България е паднало под 82%, което е най-тревожно и това създава риск от епидемия. Към момента няма епидемия. Имам 101 докладвани случая, Монтана се добавя като област към тези, които имаме в момента“, обясни министърът.

По темата за вътреболничните инфекции, доц. Околийски посочи, че вече е създаден на регистър за такива инфекции, който ще направи случаите по-прозрачни.