40-годишен бургазлия и 22-годишната му дъщеря са задържани след полицейска проверка в дома им в Бургас, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

На 11 април в имота на ул. "Московска" униформените служители намерили около 100 грама метамфетамин, електронна везна, множество празни пликчета, както и сумата от 287 евро на монети.

При извършения личен обиск у младата жена е открита сумата от 415 евро в дребни банкноти.

Двамата са задържани за срок до 24 часа. Работата продължава под надзора на прокуратурата.