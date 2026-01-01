Работник падна от скеле при санирането на жилищен блок в Бургас. Това е втори подобен инцидент в морския град в рамките на месец.

35-годишният мъж е починал на път за болницата. Той е имал травми несъвместими с живота, потвърждават от спешното отделение.

Инцидентът е станал по обед в четвъртък в бургаския комплекс „Меден рудник“, предава NOVA.

Предполага се, че мъжът залитнал от скелето, разположено около бл. 12, и паднал от седмия етаж.

По случая ще бъде образувано досъдебно производство, което да изясни причините за трудовата злополука, довела до пореден смъртен случай. Започва и незабавна проверка от Инспекцията по труда.

Уточнява се дали мъжът е пренебрегнал изискванията за безопастност и дали строителната фирма, за която е работел, му е предоставила предпазни средства.