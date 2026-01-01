54-годишен работник от поповското село Тръстика е пострадал при трудова злополука в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Инцидентът е станал около 10:00 часа на 25 март в база за преработка на дървесина, където мъжът е работел със самоделно изработена режеща машина.

Тежка трудова злополука в Разград - работник е с опасност за живота след падане от скеле

При работа той е наранил пръстите на дясната си ръка.

Пострадалият е настанен за лечение в МБАЛ – Разград, без опасност за живота.

За случая е уведомена Инспекцията по труда. Образувано е досъдебно производство.