Украйна си е върнала територия след операция, проведена изцяло с помощта на безпилотни роботи и дронове, предаде The Independent.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руски войници са се предали, когато са били изправени срещу армейски роботи след настъпление, „осъществено без пехота и без загуби от наша страна“.

„За първи път в историята на тази война вражеска позиция беше превзета изцяло от автономни платформи – наземни системи и дронове. Окупаторите се предадоха“, написа той в „Екс“.

Държавният глава посочи, че Украйна е извършила 22 000 мисии с автономни системи през последните три месеца, като по този начин са били спасени хиляди човешки животи.

„Става дума за високи технологии, които защитават най-висшата ценност – човешкия живот“, добави Зеленски.